Prima pagina

Il Roma: "Addio Scudetto"

Il Roma: "Addio Scudetto"
Oggi alle 00:30Notizie
di Antonio Noto
"Il Napoli sbatte contro il muro del Parma e conquista solo un pari grazie a McTominay che risponde a Strefezza".

Nell'edizione di oggi, Il Roma apre in prima pagina con pareggio del Napoli a Parma, che mette fine al sogno scudetto della squadra di Antonio Conte: "Addio Scudetto. Il Napoli sbatte contro il muro del Parma e conquista solo un pari grazie a McTominay che risponde a Strefezza. L'Inter vince in rimonta a Como e vola a +9 in classifica". Di seguito la prima pagina integrale.