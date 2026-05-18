Bucciantini: "Conte una forza assoluta: migliora ogni club e lascia sempre qualcosa"

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"Se la tua storia è attraversata da un uomo come Conte, migliora: è successo in tutti i club in cui è andato. Infatti non è un dramma quando se ne va Conte"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista di Sky Marco Bucciantini per parlare del percorso di Antonio Conte al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Conte è una forza assoluta e indiscutibile del calcio italiano. Dove va Conte - lo abbiamo detto due anni fa quando è arrivato - è una forza centripeta e lui a volte agita tutte le energie, anche con il suo modo di fare, perché tanto poi le riconduce tutte al campo. Tu la vedi quell'energia, quella solidità, quella forza che a volte sembra imbattibile.

E che però logora, è proprio quello, perché a forza di agitare e di stimolare... Poi dice anche delle cose bellissime come la frase sulla disciplina: 'La disciplina è per sempre, la motivazione passa'. Quindi, se la tua storia è attraversata da un uomo come Conte, la tua storia migliora: è successo in tutti i club in cui è andato. Infatti, non è un dramma quando se ne va Conte, non lo è stato da nessuna parte: persino il Tottenham sgangherato ha poi vinto l'Europa League. Perché lui lascia qualcosa".