Auriemma a Conte: "Metodi superati! Lukaku e De Bruyne infortunati non perché vecchi"
Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione A tempo scaduto, ha parlato del tema infortuni in casa Napoli rifacendosi ai metodi di allenamento di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Antonio Conte non vuole essere contraddetto, però spero che lui capisca che i suoi metodi sono superati. Lo dicono tutti non è che lo dico, io. Lo dicono gli addetti ai lavori: è un tipo di attività di potenziamento muscolare che non esiste più.
Ora vogliamo dire che Lukaku e De Bruyne si sono spezzati i muscoli perché sono vecchi? Io non credo proprio che sia questa la motivazione. E infatti, Antonio Conte su questi argomenti glissa puntualmente, non ne parla, perché ovviamente dovrebbe dare delle spiegazioni che forse non sarebbero tanto credibili alle orecchie di chi sente".
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