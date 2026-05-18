Futuro Conte, Zazzaroni: "Se lascia, sarà risoluzione consensuale. Niente soldi dal Napoli"

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"Se dovessero chiudere, non chiuderanno con una transazione, , ma con una risoluzione consensuale, con una stretta di mano"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro tra il Napoli e Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: “Quando c’è di mezzo Antonio io non ho mai certezze. Sempre meglio essere prudenti. Lui vuole le cose molto chiare e in questo momento chiare non sono. Se dovessero chiudere, non chiuderanno con una transazione, ma con una risoluzione consensuale, con una stretta di mano, che non prevederà esborso di denaro da parte del Napoli".

Zazzaroni prosegue citando una frase di Massimiliano Allegri per commentare le critiche verso Conte:

“'Quando tu ricevi una squadra da Antonio Conte, hai una squadra che sa come si vince'. I professionisti vincenti vanno rispettati, nel bene e nel male. Poi possono sbagliare, certo, ma io sento dire cose assurde da chi non ha mai allenato nemmeno a Subbuteo”.