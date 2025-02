Sky, Modugno: "Il mercato ha tolto entusiasmo e consapevolezze"

Su Televomero, a Il Bello del Calcio, si parla del Napoli e delle difficoltà recenti. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha dichiarato: "L'ambiente è stato avvolto da una cupezza. Il mercato, o per meglio dire, quello che non è stato il mercato ha tolto entusiasmo e magari anche un po' di consapevolezza di essere forti oltre che di soluzioni a Conte. Ci sono trend che non si possono sottovalutare. Il Napoli si fa rimontare, prende troppi gol, il suo centravanti fa fatica. Ma è anche vero che sta ritrovando qualche uomo come Spinazzola e Olivera. Soprattutto ha recuperato il talento di Raspadori".

