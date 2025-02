Sky, Ugolini su Billing: “C’è stata l’approvazione social dei compagni, Conte dovrà riflettere”

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini ha parlato delle ultime in vista di Como-Napoli: “Anguissa, non l’ultimo arrivato, è diffidato. Evidentemente una riflessione la dovrà fare Antonio Conte su Billing, che ha giocato fino a questo momento zero minuti. Arrivato dal mercato di gennaio, anche sui social c’è stato un endorsement importante da parte dei suoi compagni di squadra. Quindi potrebbe avere a disposizione qualche minuto se la partita si metterà come spera Conte.

E’ arrivato l’infortunio a Mazzocchi, starà fermo circa un mesetto. Una buona notizia è il rientro di Spinazzola. Quindi si conferma il 3-5-2 con qualcosa di diverso rispetto alla partita all’Olimpico contro la Lazio, perché Di Lorenzo gioca nei tre, da braccetto di destra, con Rrahmani e Buongiorno; Politano dal primo minuto a destra e ovviamente a sinistra Spinazzola. In mezzo non si discutono Anguissa,Lobotka e McTominay. In attacco confermatissimo il tandem Raspadori-Lukaku, che ha fatto vedere qualcosa di buono e potrebbe essere la soluzione per uscire dall’emergenza. Poi c’è l’Inter e ovviamente bisognerà aggiornarsi quotidianamente sulla situazione dell’infermeria”.