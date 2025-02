Sky, Ugolini: "Tweet ADL è per paura di perdere la Champions?"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì parlando del momento che sta vivendo il Napoli dopo il ko di Como: "Questo sistema non porta a nulla, porterà a cosa? A Conte che dopo un'altra stagione lascerà come Benitez, Ancelotti e Spalletti? Il messaggio del presidente è sicuramente di vicinanza e partecipazione, ma perché? Perché si perde il quarto posto o perché realmente vuole lanciare un messaggio per dire: teniamo duro che a giugno mettiamo un altro mattoncino", le sue parole.

