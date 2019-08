Sole24Ore, Bellinazzo: "Per la crescita del Napoli è importante andare avanti in Champions"

Marco Bellinazzo, collega de Il Sole 24 ore, ha parlato cosi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli aveva molto credito nei confronti della Champions e questo sorteggio permetterà un approccio più sereno nella competizione. Genk e Salisburgo sono ampiamente alla portata degli azzurri. Sarà importante non sottovalutare nessuno. Il Napoli grazie al suo ranking storico avrà incassi fissi per più di 40 mln, sarà importante andare avanti anche per il punteggio Uefa.

Discorso plusvalenze? Non è mai un bel segnale ricorrere alle plusvalenze, il livello raggiunto è eccessivo, bisognerebbe intervenire a livello di istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.

Ingaggi Icardi e James? Il Napoli ha le risorse per pagare gli ingaggi di Icardi e Rodriguez, sarebbe un sacrificio che si potrebbe fare puntando sulla crescita dei ricavi nei prossimi anni".