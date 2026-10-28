Serena: "Difficile credere che l'annata del Napoli potesse essere così complicata"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Serena, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Juventus, Inter e Fiorentina. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Secondo lei, era più accreditato il Napoli della passata stagione o la Lazio di quest'anno per dare fastidio all'Inter?

“Per me, il Napoli della passata stagione. La Lazio di quest'anno, invece, penso sia una sorpresa un po' per tutti. Ricordiamoci che è partita anche con un'eliminazione dalla Coppa Italia, peraltro in malo modo. In pochi si aspettavano questi risultati: sta facendo un lavoro egregio, almeno fino a questo momento. Sappiamo anche che il campionato è molto lungo e siamo soltanto alla nona giornata, quindi può succedere ancora di tutto. Però chapeau alla Lazio per quello che sta facendo in questa prima parte di stagione.”

Mister, il campionato è ancora in una fase embrionale, ma crede che il Napoli abbia le possibilità di recuperare e riportarsi a ridosso delle prime quattro?

“Assolutamente sì. A me piace la rosa del Napoli. Anche loro, una volta recuperati i calciatori che sono stati fuori praticamente dall'inizio, potranno esprimere il proprio potenziale. Il Napoli, però, in questa prima fase della stagione ha reso al di sotto delle aspettative. Sapevamo che sarebbe stata un'annata complicata, forse non così tanto: i numeri dicono questo e non bisogna nasconderlo. Credo che loro per primi ne siano consapevoli, perché ho letto alcune interviste nelle quali hanno spiegato che cercheranno in tutti i modi di recuperare punti e risalire la classifica. Quando riusciranno a ritrovare tutti i calciatori in una condizione soddisfacente, penso che avranno le capacità e le qualità per farlo.”