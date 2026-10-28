Monza, Juric a Dazn: “Il Napoli ha grandi campioni, ma siamo fiduciosi! Varela? Ha un futuro importante”

Ivan Juric presenta Monza-Napoli a DAZN: fiducia nei giovani brianzoli e spiegazioni sulle scelte di formazione.

Nel pre-partita di Monza-Napoli, il tecnico dei brianzoli Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, mi hanno impressionato contro la Roma per lunghi tratti. Per la prima volta questi giovani si trovano a giocare contro grandi campioni, ma siamo fiduciosi”.

Sulle scelte di formazione:

“Colombo è un ragazzo di Monza che ha fatto bene l'anno scorso. Dopo un problema alla schiena sta recuperando la condizione e volevo dargli fiducia. Folorunsho, invece, aveva un problema a un polpaccio”.

Su Varela:

“È un prospetto davvero interessante. La cosa più importante è la voglia di lavorare e di crescere. Se continua così, ha davanti a sé un futuro molto positivo e importante”.