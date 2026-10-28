Monza, Tornqvist a Dazn: "Il caschetto? Per Cech e perché me lo chiede mia madre"

Il portiere del Monza Noel Tornqvist racconta a DAZN perché indossa il caschetto: un episodio a 15 anni e il consiglio della madre.

Nel prepartita di Monza-Napoli, sfida valida per la nona giornata di Serie A, il portiere brianzolo Noel Tornqvist è intervenuto ai microfoni di DAZN, raccontando un curioso retroscena legato al caschetto protettivo che indossa durante le partite. L'estremo difensore ha spiegato che la scelta nasce da un episodio vissuto durante l'adolescenza e dal consiglio della madre, oltre che dall'esempio dell'ex portiere del Chelsea Petr Cech.

Tornqvist racconta: “A 15 anni sbattei la testa contro il palo, mia madre mi disse di mettere il caschetto”

Il portiere del Monza ha ripercorso l'incidente che lo convinse ad adottare la protezione, diventata ormai un elemento caratteristico del suo abbigliamento in campo. “Il caschetto? Lo faccio perché è un mix tra Petr Cech e mia madre. A 15 anni feci una parata e andai con la testa contro il palo, stetti fuori una settimana. Da quel giorno mia madre mi disse di mettermi il caschetto”.