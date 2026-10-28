Romondini: “Allegri e Spalletti poco lucidi e nervosi! Il Napoli può risalire, la Juve farà fatica”

Fabrizio Romondini analizza Napoli e Juventus: critiche ad Allegri e Spalletti, fiducia nella rimonta azzurra.

Fabrizio Romondini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di "Maracanà", trasmissione di Tuttomercatoweb.com, per analizzare il momento complicato di Napoli e Juventus. Secondo Romondini, entrambe le squadre stanno attraversando una fase difficile, aggravata dal nervosismo dei rispettivi allenatori, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. L'ex centrocampista ritiene tuttavia che gli azzurri abbiano maggiori possibilità di risalire la classifica grazie alla qualità dell'organico e al pragmatismo del proprio tecnico. “Sono due squadre in grossa difficoltà, in questo momento hanno due allenatori poco lucidi e nervosi nel gestire in campo e fuori le cose. Io penso possa risalire il Napoli, per l'organico che ha e Allegri è cinico, si accontenta anche di giocare male. Spalletti invece vuole esprimere tanto col suo gioco, e oggi non si vede e farà fatica a vederlo”.

Tra Lazio e Roma chi esprime il migliore calcio?

"Mi diverte sempre la Roma per come gioca, ha la propria identità, vanno tutti in gol. Però devo dire che mister Gattuso ha dato la propria identità alla Lazio, che in partenza aveva fatto male e poteva essere un boomerang negativo. Oggi la Lazio invece va in campo spensierata, gioca bene. Sono sullo stesso piano. La rosa della Roma ha di più di quella della Lazio, i biancocelesti sono sempre stati sul pezzo, cinici, credo che il mister abbia dato proprio questa voglia di non mollare e di crederci sempre".

La Lazio può essere il Leicester d'Italia?

"E' difficile ma non impossibile. Ormai è una realtà, giusto che il mister dica di tenere i piedi per terra, ma c'è una squadra che gioca, vince, ha entusiasmo, che non molla mai. Credo che ci sia la possibilità. E' una Lazio vera, che ha un'identità".