Sosa: "A Verona buonissima gara per almeno 55-60', ma serve tempo per coprire il caos creato"

L'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa è intervenuto ai microfoni di Tele A.

L'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa è intervenuto ai microfoni di Tele A: “Sono state due settimane molto difficili e non si può dimenticare tutto quello che è successo. Garcia era quasi fuori la settimana scorsa e quindi va analizzata la partita che è stata buonissima per almeno 55-60 minuti, ma poi serve più tempo per coprire il caos che c’è stato e cambiare le nostre opinioni. Un buon Napoli, la strada è giusta, ma va confermata con Union Berlino e Milan perché la situazione di Garcia resta da monitorare perché quanto è accaduto è stato forte ed un risultato non copre la situazione”.