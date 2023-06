Sosa: “Champions? Firmerei già per i quarti! Se fissi obiettivi e non li raggiungi poi ti fai male..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, è intervenuto Roberto El Pampa Sosa, ex giocatore del Napoli

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, è intervenuto Roberto El Pampa Sosa, ex giocatore del Napoli che ha commentato le ultime parole di De Laurentiis sulla Champions: “Se si fissano certi obiettivi e non li raggiungi poi ti fai male da solo. Il Napoli deve competere tutti gli anni, fare più strada possibile in Champions, io metterei la firma già per raggiungere i quarti o la semifinale, sarebbe un traguardo per una società che compete in maniera pulita.

Se persino Guardiola al City ci ha messo tutti quegli anni con quella squadra, con quei soldi, in Italia per soldi ci potrebbe puntare la Juve e non supera neanche il girone. Il Napoli deve continuare così e sarebbe già una grande vittoria”.