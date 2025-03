Sosa: "Lukaku criticatissimo, ma questa la sua miglior gara a Napoli!"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tele A dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Inter parlando della prova di Big Rom: "Lukaku criticatissimo ma per me è stata la sua migliore partita, da attaccante centrale in una squadra di Conte ha fatto tutto quello che poteva ed ha fatto benissimo anche se non ha segnato”.