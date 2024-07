Sosa su Di Lorenzo: “Mi auguro non sia vero dell’aumento per restare!”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, è intervenuto in collegamento dall'Argentina l'ex centravanti del Napoli Roberto "Pampa" Sosa: "Andrò controcorrente forse, ma non mi è piaciuta la gestione della vicenda da parte di Di Lorenzo.

Non ha parlato durante gli Europei, poi al di là della lettera doveva parlare prima per evitare anche questo che circola in questi giorni sui soldi avuti in più. Mi auguro non sia vero. Io ho giocato a Napoli, vivo a Napoli, so della passione dei tifosi e non mi piacciono queste cose. Spero poi si riprenda sul campo".