Spalletti avvisa: "Quella col Lecce sarà una partita importantissima"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida al Lecce

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida al Lecce: "E' una partita importantissima, sappiamo come affrontarla, la prestazione che serve in questi casi, dopo una sconfitta, è piena di sostanza dove qualsiasi pensiero deve essere rivolto al bene della squadra quando vieni fuori da prestazioni mezza e mezza che viene qualche dubbio, anche se è eccessivo dirlo. Però ti chiedi perché in altre è andata in un modo ed in questa in un altro.