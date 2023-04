Spalletti e il dialetto: "Faccio colazione con Ciro, capisco la metà delle cose ma la lingua è bellissima"

Spalletti in due anni quanto è diventato napoletano? Ed in che cosa? Domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Spalletti in due anni quanto è diventato napoletano? Ed in che cosa? Domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore del Napoli: "Io alle 7 prendo Ciro e vado a fare colazione, che mi parla in napoletano, capisco la metà delle cose in napoletano ma posso migliorare la lingua che è bellissima. Mi piacerebbe parlare il napoletano.