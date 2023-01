Spalletti lancia Elmas: "Gioca sicuro, lo sta meritando! Un bambino gli disse una cosa..."

Eljif Elmas sarà titolare domani nel derby contro la Salernitana. Ad annunciarlo è Luciano Spalletti in conferenza stampa

Eljif Elmas sarà titolare domani nel derby contro la Salernitana. Ad annunciarlo è Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Sì, sono soddisfatto di tutti, al di là di alcuni piccoli particolari come quello di prima che abbiamo pagato più caro della nostra mancanza.

Lui è uno che sta facendo vedere il suo valore, giocando più spesso è più facile, è uno che mette sempre tutto in campo. Un bambino gli disse 'Elmas tu corri sempre', ma lui da sempre tutto in campo, è uno che sarà sicuramente dalla partita, merita di giocare in questo momento".