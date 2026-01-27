Video Conte, che bordata a Spalletti: “Porti rispetto! Io mai permesso…”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League, il tecnico azzurro Antonio Conte ha risposto alle parole di Luciano Spalletti rilasciate nel post-partita di Juventus-Napoli.

Spalletti ha definito il Napoli la squadra ex campione d'Italia. Il Napoli si sente campione in carica? Con quale spirito giocherete domani?

"Dopo la partita preferisco staccare, soprattutto quando ci sono le tre partite. Io non ho capito cosa ha detto. Ex campioni? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra. Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po' più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male... ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui!".