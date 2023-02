Spalletti sui complimenti dall'esterno: "Ci sono ancora 54 punti a disposizione, è presto!"

Rispondendo a una domanda sui complimenti dall'esterno dell'ambiente, l'allenatore azzurro si esprime così.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ci va cauto in conferenza stampa. Rispondendo a una domanda sui complimenti dall'esterno dell'ambiente, l'allenatore azzurro si esprime così: "Nessuno di noi all'inizio diceva che avremmo avuto 50 punti al girone d'andata, per cui bisogna fare in modo di farci trovare pronti, combattere il fatto che un'altra squadra possa fare altrettanto.