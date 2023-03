Spezia, Verde: “Nessuna chiamata dal Napoli, vestire l’azzurro resterà sempre un sogno”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Daniele Verde, calciatore dello Spezia.



Leao o Kvara: chi preferirebbe?

“Kvaratskhelia è stata una sorpresa. È bello avere nel campionato italiano un calciatore tecnico come il georgiano. Forse, l’attaccante del Napoli ha sorpreso più del portoghese. Tra i due, potrei mettermi nei panni di Kvara”

Con un Lozano in partenza, è già arrivato un sondaggio da parte del Napoli?

“Non leggo certe notizie. La chiamata per me, però, non è arrivata. Non c’è stato nemmeno un sondaggio da parte degli azzurri. Vestire la maglia azzurra rimarrà sempre un sogno nel cassetto”