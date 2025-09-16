Spolli: “Napoli solido e ben allestito, può lottare su due fronti!”

“Sia Inter che Juve saranno protagoniste per vincere lo Scudetto. Nonostante il risultato di sabato ritengo che i nerazzurri siano forti, possono giocarcela con tutti”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore di - tra le altre - Roma e Catania, Nicolas Spolli, oggi talent scout della Quan Sport Management.

Difese ballerine. Da una parte e dall'altra...

“Quando le partite finiscono così vuol dire che le difese hanno avuto qualche problema. Però meglio per lo spettacolo. Ma la tecnologia aiuta: c’è un po’ di soggezione ad ogni palla che entra in area. I difensori sono intimoriti".

Il Napoli di Conte intanto continua a vincere...

“Lo vedo solido. E' una squadra ben allestita per vincere e giocarsi le sue carte. Può lottare su due fronti”.