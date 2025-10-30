Starace: "Mazzocchi il più divertente, ma in spogliatoio sono tutti bravi ragazzi"

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Diego avevo un rapporto bellissimo, quando venne a Napoli mi disse ‘sei l’unico che con me non ha voluto guadagnare’, parliamo di un uomo meraviglioso. L’ho sempre sentito, ricordo quando viveva a Dubai, dopo uno Juventus-Napoli mi chiamò e volle fare i complimenti a tutta la squadra.

Nella stagione ci sono dei momenti di difficoltà, bisogna capire i momenti, quando si può scherzare e quando no. Il più divertente dello spogliatoio è Pasquale Mazzocchi, un napoletano vero, un ragazzo socievole, è un bravo ragazzo come tutti quelli che ci sono all’interno del gruppo di Conte.

Vincere è sempre bello, non ho uno scudetto preferito, quando si vince è una gioia immensa. Il quarto scudetto è stato pazzesco, la sfilata sul pullman a via Caracciolo è stata un’emozione enorme, indimenticabile.

Sono andato a Lecce a vedere la partita perché sentivo il bisogno di stare vicino alla squadra e ho voluto farlo da tifoso. Spalletti alla Juventus? Gli allenatori e i calciatori vanno e vengono, ricorderò per sempre quello che ha fatto per il Napoli, gli auguro le migliori fortune per il futuro”.