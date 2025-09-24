Stramaccioni non ha dubbi: "L'inter ha le qualità per riprendere il Napoli"

L'Inter ha la qualità per riprendere il Napoli in classifica. Questo il pensiero di Andrea Stramaccioni, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sulla situazione in vetta alla classifica con l'Inter che in questo momento si trova ad inseguire il Napoli capolista: "Siamo solo alla quarta giornata: l’Inter ha le qualità per farlo e il Napoli da questa stagione è tornato ad essere impegnato in Europa, aspetto che rischia di influire sul campionato. Quest’anno, però, la lotta non sembra essere limitata solo a quelle due".

Come si rimonta? "L’Inter ha giocato quattro partite propositive costruendo sempre tanto, ma anche concedendo troppo. In questo momento la squadra nerazzurra è prima in Serie A per quanto riguarda la percentuale di gol subiti in relazione al numero di attacchi ricevuti. Tradotto: prende gol con una facilità su cui bisogna lavorare".