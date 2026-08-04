Svolta Badiashile, Perillo: "Potenzialmente top, ma c'è una forte perplessità"

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Affare Badiaschile, pregi e difetti del difensore in arrivo a Napoli

Il Napoli sta definendo l'arrivo di Benoit Badiashile. La scelta è ricaduta sul difensore in uscita dal Chelsea, che ha aperto ad un prestito con diritto, e dell'operazione sbloccata anche dall'addio di Miguel Gutierrez, ceduto per 30mln di euro al Bayer Leverkusen, ne ha parlato il giornalista Rai, Antonello Perillo:

"Veloce, potente, bravo nella costruzione dal basso. Benoit Badiashile è potenzialmente un gran bel giocatore, ma il suo possibile arrivo al Napoli lascia fortemente perplessi per l’incredibile catena di infortuni muscolari che lo hanno visto suo malgrado protagonista. Potete non crederci, ma negli ultimi tre campionati di Premier League il colosso francese (194 cm.) ha saltato 14 mesi di attività (ripeto: quattordici mesi!), equivalenti a 61 settimane ai box. Tutti stop legati a infortuni agli adduttori e/o al bicipite femorale sinistro. Le sue attuali condizioni fisiche sarebbero sicuramente valutate con attenzione dallo staff sanitario azzurro, ma...".