Stadio Maradona, Cons. Simeone punge: "I fatti mentre altri chiacchierano e attaccano..."
Giornata importante in Comune con la presentazione del progetto del nuovo Stadio Maradona con il sindaco Manfredi e l'assessore Cosenza, che vi abbiamo ampiamente raccontato e mostrato. Sulla questione è intervenuto sui suoi social anche il consigliere e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici Nino Simeone: "Mentre altri facevano chiacchiere, noi lavoravamo. Oggi parlano i fatti. Il progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona è il risultato di anni di impegno, sacrifici e confronto. Abbiamo lavorato senza farci fermare dalle polemiche e dagli attacchi gratuiti, con un solo obiettivo: restituire a Napoli e ai suoi tifosi uno stadio all’altezza della loro passione.
- 63mila posti
- Più spazio nei settori popolari, nelle curve e nei distinti
- Oltre 600 posti dedicati alle persone con disabilità
- Un impianto più moderno, funzionale, accogliente e inclusivo
Durante la presentazione ho visto entusiasmo e orgoglio. Ho visto persino chi aveva criticato questo percorso restare colpito dalla forza del progetto. Ora aspettiamo con fiducia l’ufficialità di ottobre: Napoli merita un grande stadio e questo progetto rappresenta un investimento concreto sul futuro della città. Basta polemiche. Basta slogan. Noi abbiamo lavorato. E finalmente ci siamo!".
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