TN - Iezzo: "A Milik manca un po' di malizia, ma va tenuto! Barça? Gli spagnoli hanno un po paura..."

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l'intervista integrale) soffermandosi sull'attaccante azzurro Arek Milik e sulla gara di ritorno col Barcellona:

"Milik va ceduto o bisogna tenerlo? Milik è un attaccante giovane che ha sempre fatto bene. Gli manca un po di cattiveria sotto porta, un po’ di malizia. Il polacco deve restare a Napoli, uno come lui non deve andare via, ma bisogna affiancarlo con qualche altro attaccante.

Speranze per la gara col Barcellona? Il Napoli può far male a tutte. Quando è galvanizzato e concentrato, il Napoli ha messo paura a tante squadre in Europa. In queste partite secche gli azzurri possono fare qualcosa di indescrivibile. In questo momento si sono azzerati i pronostici precedenti, si può trovare una squadra che, in meno tempo, sta meglio fisicamente di un’altra. Il Napoli non ha nulla da perdere, sono convinto che a Barcellona abbiano un po’ di paura perchè conoscono quanto può essere pericoloso, se in giornata, il Napoli".