Totti sul Napoli: "Sorpreso dall'eliminazione. Spalletti? Ho detto la mia..."

TuttoNapoli.net

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato del ko del Napoli a Mediaset: "Un po' di sorpresa c'è, ma il bello del calcio è questo, tutto può succedere. In questo momento nessuno se lo sarebbe aspettato. La mia mano tesa a Spalletti? Io ho detto la mia, poi se un giorno dovesse capitare parlerò con lui come ho parlato con tutti".