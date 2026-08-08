Troppi a centrocampo? Caiazza: “Allegri non è Conte che faceva i cambi all’84’…”
Caiazza evidenzia le differenze tra Allegri e Conte nella gestione dei cambi e della rosa.
L'abbondanza a centrocampo rappresenta un'opportunità più che un problema per Massimiliano Allegri. Nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza ha sottolineato come il tecnico del Napoli abbia una filosofia diversa rispetto ad Antonio Conte nella gestione della rosa, soprattutto per quanto riguarda sostituzioni e gerarchie.
Caiazza: "Allegri interviene subito se qualcosa non funziona"
"Vergara e abbondanza a centrocampo? Allegri non è uno che fa i cambi all’84’, lui se vede delle cose negative ti cambia già al 45’. Non aspetta come Conte. Con tutto il rispetto per Antonio da Lecce certe criticità nelle sostituzioni le abbiamo viste. È un allenatore molto diverso, lui non guarda nome o carta d’identità".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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