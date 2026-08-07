Liverani: "Gabriel Jesus è perfetto con Hojlund! Vi dico come giocherebbe nel Napoli"

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Liverani promuove Gabriel Jesus: ideale accanto a Hojlund e De Bruyne nel Napoli.

L'ipotesi Gabriel Jesus continua a far discutere anche gli addetti ai lavori. Nel corso dello speciale mercato di Sky Sport, l'allenatore Fabio Liverani ha analizzato le caratteristiche dell'attaccante dell'Arsenal, spiegando perché, a suo avviso, rappresenterebbe un innesto ideale per il Napoli di Massimiliano Allegri grazie alla sua capacità di dialogare con i compagni e di muoversi tra le linee.

Liverani: "Con De Bruyne e Hojlund formerebbe un tridente di altissimo livello"

"Tecnicamente e tatticamente, secondo me, si sposa molto bene con Hojlund. Possono giocare insieme? Secondo me sì. Come hanno detto anche dall'entourage del giocatore, sicuramente Hojlund-Lukaku è una coppia che non può giocare insieme: primo perché sono due mancini, secondo perché giocano entrambi molto spalle alla porta.

Gabriel Jesus, invece, è quel tipo di giocatore che viene a giocare tra le linee, sa dialogare, sa farsi trovare vicino alla porta e ti dà una mano nel costruire le trame di gioco. Oggi quel giocatore ipotetico, nella testa del Napoli, era De Bruyne. Secondo me Gabriel Jesus è un giocatore simile, ma dieci metri più avanti, e con De Bruyne ha giocato tanti anni.

Quindi, nella testa dell'allenatore, la butto lì come pensiero mio, un 3-4-2-1 con De Bruyne e Gabriel Jesus dietro Hojlund non è male. Tecnicamente, comunque, può sposarsi bene sia con Hojlund sia con De Bruyne".