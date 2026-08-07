Contini: "Al Napoli da quasi 18 anni, un privilegio. Chi tira più forte? I brasiliani e non solo"

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Contini racconta il suo legame col Napoli e scherza sugli attaccanti più temibili.

Nel corso dell'incontro con i tifosi in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, è intervenuto sul palco il terzo portiere del Napoli Nikita Contini, partendo dal suo esordio in maglia azzurra con la Primavera: "Un aneddoto bellissimo, sono passati tanti anni, sono quasi 18 anni che faccio parte del Napoli ed è un privilegio ed un onore. Essere diventato uno dei pilastri dello spogliatoio è un motivo di orgoglio, non posso che ringraziare la società e la squadra. Cerco sempre di farmi trovare pronto negli allenamenti in campo e fuori dal campo per cercare di raggiungere gli obiettivi".

Come ti senti a giocare nel Napoli? "E' un'emozione grandissima vestire questa maglia, stare con questi compagni di squadra e soprattutto avere questo pubblico che ci segue ovunque andiamo è una emozione grandissima. Quindi mi auguro che voi un giorno possiate provare questa emozione".

Quando vi allenate quale attaccante vi tira più forte? "Bella domanda, Giò tira forte, i brasiliani tirano forte, anche Alisson. E c'è anche Hojlund...ma anche Pasquale, che ha un bell'esterno!".