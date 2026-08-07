Jashari punge Allegri: "Con Amorim si respira aria nuova, mi piace il suo calcio"

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Jashari confronta Allegri e Amorim: elogia il nuovo tecnico e la sua idea di calcio.

Ardon Jashari torna a parlare della sua esperienza con Massimiliano Allegri. Il centrocampista del Milan, arrivato in rossonero nell'estate del 2025, ha ripercorso la scorsa stagione nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, soffermandosi sul rapporto con l'attuale allenatore del Napoli e sulle differenze rispetto al nuovo tecnico Ruben Amorim.

Jashari: "Con Amorim calcio ad alta intensità, ma rispetto Allegri"

Nel corso dell'intervista, Ardon Jashari ha dichiarato: "Ho grande rispetto per il mister, che in Italia ha vinto tantissimo. Credo che ognuno abbia le proprie idee e il proprio modo di esprimere il calcio, va bene così. Con Amorim si respira aria nuova, la sua proposta di calcio la apprezzo molto. Vuole dominare giocando ad alta intensità". Il centrocampista ha così messo in evidenza le differenze tra i due allenatori, ribadendo il rispetto per Allegri ma sottolineando il gradimento per l'approccio tattico del nuovo tecnico rossonero.