Ulivieri: "Milan-Napoli sarà bellissima sul piano tattico, Conte e Allegri sono il top!"
Oggi alle 18:50
di Pierpaolo Matrone

Renzo Ulivieri è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Allenare in Italia è difficile, la nostra serie A è diversa. Sul piano pratico i tecnici stranieri andavano un po’ in difficoltà, poi ci sono stati allenatori come Eriksson che subito si è adattato e entrando nella mentalità italiana.

Milan-Napoli sarà appassionante, immagino una sfida bellissima sul piano tattico che la vedranno tutti tifosi del Milan così del Napoli. Conte ed Allegri rappresentano il top. Godranno di questo spettacolo spettacolo tutti i tifosi proprio per cercare di cogliere quelle particolari tattiche che questi due allenatori sapranno mettere in campo".