Van der Meyde rivela: "Ai tempi dell'Ajax baciai Ibrahimovic. Lui mi diede un pugno"

Ai microfoni della televisione olandese VTBL, Andy Van der Meyde, ex centrocampista tra le altre dell'Inter, ha rivelato un aneddoto dei suoi trascorsi all'Ajax, quando era compagno di un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic: "Quando eravamo all'Ajax io mi sedevo sempre vicino a Zlatan per i viaggi in pullman. Una volta, quando lui stava dormendo, mi sono avvicinato e l'ho baciato sulla bocca. Lui si è svegliato e la sua reazione è stata istantanea: un secondo dopo mi ha dato un pugno", ha spiegato l'ex nazionale olandese.