Venerato sta con ADL: "Assurdo che un procuratore arrivi a guadagnare 25mln in un trasferimento"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in "Microfono Aperto" parlando che delle commissioni ai procuratori: “Spetta alla Fifa regolamentarle. Finché non ci sarà un regolamento che consenta di bloccare determinati pagamenti o non andare oltre certe percentuali, c'è un mercato libero. Mi sembra assurdo che un procuratore arrivi a guadagnare anche 20-25 milioni in un trasferimento tra commissioni e percentuale sul nuovo contratto".