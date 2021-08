Venezia, Ceccaroni su Osimhen: "Sarà difficile da affrontare, quest'anno farà la differenza in A"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il difensore del Venezia Pietro Ceccaroni si è soffermato su Victor Osimhen e della sfida di domenica contro il Napoli: "Diciamo che le caratteristiche sono ben precise, fa la differenza in Serie A facilmente, l'anno scorso l'ha fatto quando è stato bene fisicamente nel girone di ritorno conosciamo bene le sue caratteristiche, non sarà facile da affrontare ma penso che da squadra proveremo a fermalo, non solo lui ma tutto il Napoli ha tantissimi giocatori di talento e dobbiamo lavorare da squadra per riuscire a fermare le loro grandi qualità".