Ventola esalta Conte: "Ricordate Lobotka tra Spalletti e prima di lui? Cambia tutti!"

vedi letture

Nicola Ventola elogia Conte. Lo fa al podcast Viva el Futbol commentando la vittoria della Supercoppa contro il Bologna: "Alla fine vai sempre a parlare dell'allenatore, perché ricordate Lobotka come sbagliava dopo Spalletti e prima di Conte? Tutti crescono perché arriva lui. Io sono sorpreso dalla velocità del nuovo modulo con nuove posizioni. Tutti possono avere delle idee, però poi non è facile avere subito il risultato".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.