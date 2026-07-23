Video Migliorare l’attacco? Manna sorride: “Difficile migliorare questi 7 in Italia. Servirebbe spendere…”

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Solo 58 gol fatti l'anno scorso, Allegri vede la differenza reti. Come si pensa di migliorare la fase offensiva soprattutto? Si tratta di uno dei tanti interrogativi posti a Giovanni Manna oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta del direttore sportivo del Napoli: "McTominay ne ha fatti 13-14, Anguissa 4-5 poi s'è fatto male e sono mancati, Neres ci è mancato, Hojlund ha lavorato tanto e non ha mai potuto recuperare, ha giocato sempre, abbiamo preso Giovane, rientra Lang, c'è Alisson che ha fatto 4 gol.

E' un percorso, poi come si fa non lo so, per questo ci sono gli allenatori (ride, ndr), oggettivamente migliorare Neres, Politano, Hojlund, Lucca o Lukaku, Alisson e Lang in Italia è difficile e per farlo servirebbe spendere tanto come sapete, abbiamo materiale umano e tecnico interessante e che può crescere".