Vice Mazzarri sul 2024: “Via da Napoli troppo presto. C’era tempo per sistemare le cose”

L'ex vice di Walter Mazzarri è tornato sull'esperienza in azzurro nella stagione del decimo posto e analizzando le difficoltà della squadra di Allegri.

Nicolò Frustalupi, storico vice allenatore di Walter Mazzarri, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per ripercorrere le esperienze sulla panchina azzurra e commentare il momento attraversato dal Napoli di Massimiliano Allegri. L'ex collaboratore di Mazzarri ha innanzitutto ricordato il percorso iniziato nel 2009, quando il club si trovava in una fase completamente diversa rispetto a quella attuale: "Nel 2009, quando arrivammo, il Napoli era una società diversa da quella di oggi. Solo da un paio d'anni in Serie A, stava crescendo, non partecipava alle coppe, era in una situazione di bassa classifica, ma con mister Mazzarri arrivammo subito in Europa. Lì c'era una base buona. Il mister è un caratteriale. Puntò sullo zoccolo duro degli italiani, con De Sanctis, Cannavaro, Aronica, Grava, si poteva fondare su questi giocatori". Frustalupi ha poi sottolineato quanto sia cambiato il contesto, con una squadra che oggi deve fare i conti con aspettative e difficoltà differenti: "La situazione di adesso è molto diversa, il Napoli ha vinto due Scudetti, partecipa alla Champions regolarmente: è una squadra esperta. Ci sono giocatori che sono in calo oggi, è difficile quindi farla ripartire. Ci sono molti infortunati anche quest'anno".

Frustalupi: “Nel 2024 hanno avuto troppa fretta di cambiare”

Il passaggio più significativo dell'intervista riguarda l'esperienza della stagione 2023-2024, quando Frustalupi affiancò Mazzarri durante il campionato concluso dal Napoli al decimo posto. Secondo l'ex vice allenatore, alla squadra non fu concesso il tempo necessario per risollevarsi: "Nell'anno del decimo posto, non ci è stato dato tempo. La squadra era piena di infortuni, arrivammo a novembre, poi alcuni giocatori sono andati in Coppa d'Africa... Siamo andati via a febbraio. Lì hanno avuto un po' di fretta. Da febbraio sarebbe rientrato Osimhen, Anguissa stava rientrando, si poteva raddrizzare la situazione. C'erano tante partite da giocare. Per me hanno avuto molta fretta di cambiare. I problemi non erano tattici. Erano problemi di gestione, di rinnovi". Infine, Frustalupi ha espresso il proprio giudizio sul lavoro di Allegri, chiamato a trovare soluzioni per superare le difficoltà attuali: "Allegri è un tecnico la cui carriera parla da sola. Gli infortuni non aiutano. Ha cambiato tante volte la disposizione in campo". Sulle possibili novità tattiche, ha aggiunto: "Sì certo, Allegri sotto questo punto di vista è fantasioso. Ha cambiato tanti moduli in carriera. Come per l'invenzione di De Bruyne, possono essercene altre. La medicina è il risultato".