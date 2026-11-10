Sfogo Allegri post Lazio? Rampulla: “Non ci credo! Ho una mia idea sul Napoli”

Michelangelo Rampulla analizza il momento di Napoli e Juventus, soffermandosi sulle difficoltà di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti.

Il momento complicato di Napoli e Juventus, le difficoltà di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti e le responsabilità dei calciatori. Sono questi i temi affrontati da Michelangelo Rampulla, ex portiere e ospite della trasmissione Maracanà, in onda su Radio Tuttomercatoweb.com. Secondo Rampulla, entrambi gli allenatori possono contare su alcune attenuanti, soprattutto per le difficoltà legate agli infortuni e all'impossibilità di schierare con continuità la formazione titolare: "Se le cose non vanno bene, come quando ci si esalta, si deve criticare. Su Spalletti dico che dalla sua ci sono i tanti infortuni e il non aver potuto mai schierare la squadra titolare. Poi qualcosa di buono si vede. Per quanto riguarda Allegri, ci sono attenuanti anche lì. Sono solo all'inizio, poi torneranno i vari giocatori e cominceranno a risalire entrambi. E comunque si parla dei tecnici, ma in campo chi ci va?".

Lo sfogo di Allegri dopo la Lazio: Rampulla non ci crede

L'ex portiere si è soffermato anche sulle indiscrezioni relative a un presunto sfogo di Allegri al termine della partita contro la Lazio, nel quale l'allenatore avrebbe rivendicato di essere il migliore e chiesto alla società di acquistare nuovi giocatori: "Non ci credo neanche che lo abbia detto. Però ripeto, l'allenatore prima della partita gli dice di rimanere davanti alla difesa? In campo ci vanno i giocatori e se poi si addormentano... Allegri forse non ha ancora trovato l'alchimia giusta con i suoi giocatori". Infine, sulla sensazione che Spalletti e Allegri non siano più gli allenatori di qualche anno fa, Rampulla ha concluso senza nascondere il proprio pensiero: "Questo ci sta".