Caso Lang, Criscitiello attacca: “Toglietegli i social! Se te ne vuoi andare, vattene!”

Noa Lang continua a far discutere dopo i fischi ricevuti durante Napoli-Lazio e la successiva pubblicazione di una foto su Instagram.

Le polemiche attorno a Noa Lang non si placano. L'esterno del Napoli è finito nel mirino dei tifosi dopo il pareggio contro la Lazio, quando aveva reagito ai fischi portandosi una mano all'orecchio. A far discutere ulteriormente è stata la successiva pubblicazione su Instagram di una gallery fotografica, aperta proprio da un primo piano del suo orecchio. Una scelta interpretata da molti sostenitori azzurri come una provocazione nei confronti del pubblico del Maradona, nonostante il suo contributo all'azione del pareggio.

Criscitiello attacca Lang: “Toglietegli i social”

La vicenda è stata affrontata anche negli studi di Sportitalia, dove il giornalista e direttore dell'emittente Michele Criscitiello ha criticato duramente il comportamento dell'esterno azzurro, soffermandosi soprattutto sulla scelta di pubblicare quella fotografia dopo le tensioni al Maradona: "La cosa più grave è che dopo quanto accaduto in campo, mette la foto con l'orecchio. Te ne vuoi andare? Vattene. Hai provocato i tifosi in campo, sotto la Curva A, poi li provochi sui social… Però un minimo di attenzione alla comunicazione. Ma soprattutto, togliete i social a certi giocatori…”.