De Maggio: "Questa stagione come la prima di Spalletti, Allegri qui 3 anni, mi segno le castronerie"

Valter De Maggio difende il progetto Allegri e annuncia un ricambio generazionale al Napoli.

Il direttore Valter De Maggio, intervenuto nel corso di "Radio Goal" sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso la propria convinzione sulla continuità del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, nonostante il difficile avvio di stagione degli azzurri. Secondo il giornalista, l'attuale situazione del Napoli presenta diverse analogie con la prima annata di Luciano Spalletti, quando emerse la necessità di rinnovare profondamente l'organico. Un processo che, nella stagione successiva, portò a numerose partenze e a un importante ricambio generazionale.

De Maggio: “Allegri ha firmato un triennale e resterà tre anni con un progetto di giovani”

Il direttore ha quindi ribadito la propria fiducia nella permanenza di Allegri sulla panchina azzurra, sostenendo che il contratto triennale rappresenti la base di un progetto destinato a svilupparsi attraverso l'inserimento di giovani calciatori. De Maggio ha inoltre risposto con fermezza alle critiche rivolte all'allenatore e alla società in queste ore: “Questa stagione mi ricorda la prima di Spalletti. Era evidente servisse un ricambio generazionale allora e infatti poi il secondo anno andarono via in tanti. Allegri ha firmato un triennale e resterà tre anni con un progetto di giovani. Mi sto segnando tutte le castronerie dette oggi”.