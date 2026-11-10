Cruciani difende ADL: “I murales di Maradona andrebbero sostituiti con le sue foto!”

Giuseppe Cruciani prende posizione in difesa del presidente del Napoli, arrivando a un paragone provocatorio con Diego Armando Maradona

Un paragone destinato ad accendere il dibattito tra i tifosi azzurri. Giuseppe Cruciani, intervenuto a Numer1 Podcast, ha esaltato l'operato di Aurelio De Laurentiis, arrivando a sostenere che il presidente del Napoli abbia fatto per la città persino più di Diego Armando Maradona. Parole forti, accompagnate da una provocazione sui murales dedicati al Pibe de Oro.

Il paragone con Maradona: “De Laurentiis ha fatto di più”

Le dichiarazioni più significative arrivano proprio nel passaggio dedicato al confronto tra il presidente e il campione argentino. Cruciani ha dichiarato: "Chiunque ha la libertà di fischiare e criticare chiunque, ci mancherebbe. Ma un tifoso del Napoli che contesta De Laurentiis dovrebbe pensarci più volte prima di farlo. Prima di De Laurentiis il Napoli era il nulla. Contestare De Laurentiis è come contestare Maradona, anzi dirò di più: per Napoli ha fatto più De Laurentiis di Maradona! I murales di Maradona andrebbero sostituiti con le foto di Aurelio De Laurentiis. Maradona non ha cambiato la storia del Napoli come ha fatto De Laurentiis".