Palladino, che impatto al Bologna! Paganin: “Caratterialmente mi ricorda Conte”
L'avventura di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna sta raccogliendo consensi grazie ai risultati e alla qualità del lavoro svolto dall'allenatore. A esprimere un giudizio positivo è stato Antonio Paganin, ex calciatore e ospite della trasmissione Maracanà, in onda su Radio Tuttomercatoweb.com. Secondo l'opinionista, le eventuali spigolosità caratteriali del tecnico passano in secondo piano rispetto alle sue capacità e ai risultati ottenuti nelle diverse esperienze in panchina.
Il paragone con Conte: “Caratterialmente ha qualche assonanza”
Paganin ha individuato alcune somiglianze tra Palladino e Antonio Conte, soprattutto sotto il profilo caratteriale, sottolineando al tempo stesso le qualità del tecnico rossoblù: "Visti i risultati, mi preoccuperei poco del suo carattere. Per certi versi caratterialmente ha qualche assonanza con Conte, che al di là della Juve non ha messo radici dove è andato, però sul campo sa lavorare bene. Così come Palladino. È uno degli emergenti che da tempo mi dà più fiducia. I risultati sono lì a certificarlo, Monza, Fiorentina, Atalanta e ora Bologna. È uno bravo. Poi che abbia qualche spigolosità di carattere ci sta, gli allenatori bravi sono così".
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