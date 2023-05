VIDEO - Chiariello: “Il Napoli non può chiudere male questo campionato, ora ha una grande possibilità”

"Queste tre partite devono ribadire la superiorità del Napoli, anche per ridare a questa squadra il giusto diritto alla storia".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto col suo consueto editoriale: “Mi dispiacerebbe se questo Napoli finisse il campionato con un punteggio normale, 86-87 punti, che toglierebbe un po’ di grandezza a quello che invece è accaduto in questa stagione. Perché la mancanza di avversari ha un po’ tolto, non ti fa essere col coltello tra i denti. La vittoria acquisita ti fa essere più rilassato. A Monza in conferenza stampa Spalletti ha rispedito al mittente queste potenziali accuse, dicendo che invece la squadra ha la giusta mentalità, che non è affatto vero che si è rilassata, che si allena bene e ha solo sbagliato molti passaggi. Non c’è una contraddizione in queste parole? Una squadra sbaglia tanti passaggi quando non è concentrata a dovere o perché è stanca.

Perché tutti questi passaggi sbagliati? Per la scelta degli uomini? No, perché il centrocampo era quello titolare. Perché evidentemente non c’è stata la feroce applicazione che c’è stata fino a marzo, quando si è capito che il campionato era finito. Ora, però, il Napoli ha una grande possibilità. C’è una squadra che va a mille: è l’Inter. Finalista di Coppa Italia e probabilissima finalista di Champions, 5 vittorie consecutive. Da tutti, in particolare la stampa del nord considerata la più forte di tutte che quest’anno ha sbagliato il campionato. Ebbene Napoli-Inter serve anche a ribadire la superiorità degli azzurri in questa stagione e per dare lustro a una vittoria che qualcuno sta già provando a ridimensionare.

Spalletti si è incontrato con De Laurentiis per programmare il futuro. E come vi avevo già anticipato, Spalletti resterà a Napoli per continuare un ciclo che può essere vincente. E’ inutile che ci interroghiamo sul mercato e su chi andrà via, anzi vi dico di fare come Ulisse: tappatevi occhi e orecchi. Già state tutti preoccupati lasciando lavorare chi di chi ragione. Se Giuntoli andrà via ce ne faremo una ragione, ringraziandolo per il grande lavoro fatto in questi ultimi anni in particolare. Ma il Napoli è una squadra forte, ha una società forte con soldi da spendere. Considerando le altre, che non sono in grado di fare nessun investimento serio, il Napoli ha tutta la possibilità di continuare a vincere. Però non può chiudere male questo campionato, Spalletti adesso deve rimentalizzare la squadra. Queste tre partite devono ribadire la superiorità del Napoli, anche per ridare a questa squadra il giusto diritto alla storia. Perché questo è un campionato storico”.