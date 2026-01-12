Ferrara: "Il Napoli ha avuto coraggio di far male! Scudetto a 5? Lotta a 2!"

vedi letture

L'ex azzurro Ciro Ferrara ha commentato il pareggio tra Inter e Napoli ai microfoni di DAZN: "Considerando anche la situazione infortuni, credo che sia stata una grandissima partita del Napoli, soprattutto quando ha recuperato il doppio svantaggio. E' sempre stato in partita, anche dal punto di vista fisico. Non ha mollato nulla. Il Napoli non ha permesso all'Inter di mostrare quel divario avuto nelle scorse partite.

Ha avuto il coraggio di far male all'Inter e lo vedi dall'atteggiamento al termine della partita: quelli dell'Inter escono con la faccia di chi sembra abbia perso la partita, mentre quelli del Napoli con la consapevolezza di aver fatto una grande partita. Lotta scudetto a cinque? No, la lotta scudetto è a due. Queste due squadre sono nettamente le più forti".