Villarreal, Renato Veiga verso il Napoli: "Abbiamo stili diversi, ma sarà gara aperta"

Renato Veiga ritrova il calcio italiano e si prepara alla sfida contro il Napoli.

Renato Veiga ritrova il calcio italiano e si prepara alla sfida contro il Napoli. Il difensore portoghese del Villarreal, con un passato alla Juventus, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla sua esperienza in bianconero e analizzando il confronto di Champions League con la formazione di Massimiliano Allegri.

"Ho ottimi ricordi dell'Italia. A Torino sono stato benissimo e giocare per la Juve è qualcosa di speciale. Peròero in prestito dal Chelsea e la stagione è stata difficile, con il passaggio da Thiago Motta a Tudor. Alla fine abbiamo ottenuto il quarto posto in campionato, ma peccato per l'eliminazione in Champions col Psv, brucia ancora. Siamo pronti a giocare col Napoli. Sono una squadra tosta. I

Il Napoli è in ripresa, se non sbaglio nelle ultime 3 partite ha fatto 7 punti, e dopo la sconfitta con l'Arsenal verrà da noi per cercare di fare punti. Sarà una partita aperta tra due squadre che hanno stili di gioco molto diversi e due allenatori di generazioni differenti. Siamo solo alla seconda giornata, dopo ne mancheranno altre 6 per cui non si possono trarre conclusioni. Diciamo solo che se si vince c'è una bella iniezione di morale, se si perde non è un dramma".