Bucchioni: "Allegri ha ritrovato il vero Allegri, questi i suoi meriti"
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Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, analizza la vittoria del Napoli contro il Frosinon
Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, analizza la vittoria del Napoli contro il Frosinone, sottolineando i progressi della squadra di Massimiliano Allegri e l'importanza delle nuove soluzioni tattiche. A parte la Lazio di Gattuso che si sta prendendo una grande rivincita e si sta godendo il primo posto, fra le inseguitrici solo il Napoli ha vinto. Finalmente Allegri ha ritrovato l’Allegri vero, capace di sfruttare l’organico e trovare soluzioni".
Napoli, Bucchioni: "De Bruyne nella condizione ideale per suggerire gioco"
"La difesa a tre, il 3-4-3, ha cambiato il Napoli e messo De Bruyne nella condizione ideale per suggerire gioco. Il ritorno di McTominay darà altre soluzioni, l’avvio di campionato è stato troppo incerto per il valore di questa squadra".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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Copertina Da 0 a 10: De Bruyne risponde ai veri bolliti, il retroscena di Allegri, la testata di Lucca e la freccia avvelenata su Conte di Arturo Minervini
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