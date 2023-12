Zanoli, l'ex tecnico della Primavera: "Merita una chance, ma a gennaio fossi in lui andrei via"

Giuseppe Angelini, ex allenatore del Napoli Primavera, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport

Giuseppe Angelini, ex allenatore del Napoli Primavera, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport: "Bisogna provare il ragazzo anche sulla sinistra, ormai ha la sua esperienza. Ha avuto la parentesi positiva con la Sampdoria che ha mostrato a tutti la sua qualità e la sua intelligenza, poi si sta allenando da tempo col Napoli e merita una chance anche come terzino sinistro. Sulla destra ha Di Lorenzo davanti, ma sulla sinistra ora mancano esterni di ruolo e merita un'occasione. Futuro Zanoli a gennaio? Gli consiglierei di andar via, di fare esperienza e accumulare minuti nelle gambe. In estate ho letto che tante squadre ci hanno provato per lui, anche lo Sporting di Lisbona. Fossi in lui, andrei anche all'estero per migliorare ancora. Restare in Italia per andare in squadre che lottano per non retrocedere, non ha molto senso e Alessandro merita un'occasione diversa".

Sulla crisi del Napoli: "L'eccezione è stata lo scorso anno, dove c'è stata una stagione al di sopra della media. Ora la squadra è tornata alla normalità ed il contraccolpo è stato davvero pesante. I primi quattro posti sono alla portata della rosa, ma la concorrenza è spietata e in una stagione può succedere di tutto. È evidente che in casa Napoli si sia rotto qualcosa tra la vecchia dirigenza e la presidenza, ma sono cose che ci stanno e fanno parte del calcio".